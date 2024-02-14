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    Гвардиол пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что защитник команды Йошко Гвардиол пропустит 2-3 недели из-за травмы.

    Йошко Гвардиол
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    Йошко Гвардиол

    «Йошко Гвардиола выбыл на два-три недели из-за травмы связок голеностопа.

    Бернарду Силва получил сильный ушиб лодыжки, Джек Грилиш, по всей видимости, получил мышечную травму. Матео Ковачич близок к возвращению», — приводит слова Гвардиола известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

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    • В нынешнем сезоне Гвардиол провел 18 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

    Напомним, что «горожане» на чужом поле обыграли «Копенгаген» (3:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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