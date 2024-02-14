Гвардиол пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа

Йошко Гвардиол Фото: globallookpress.com
«Йошко Гвардиола выбыл на два-три недели из-за травмы связок голеностопа.
Бернарду Силва получил сильный ушиб лодыжки, Джек Грилиш, по всей видимости, получил мышечную травму. Матео Ковачич близок к возвращению», — приводит слова Гвардиола известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Гвардиол провел 18 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ и не отметился результативными действиями.
Напомним, что «горожане» на чужом поле обыграли «Копенгаген» (3:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.