В 22:45 11.02.2024 Ницца и Монако начнут матч в Лиге 1.

Ницца — Монако

Последний матч между собой: Монако — Ницца 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Ницца — Монако доступны сотни других матчей.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ницца» — «Монако» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ницца»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ницца — Монако.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам