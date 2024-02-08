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    Бакаев высказался о возможном возвращении в «Спартак»

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    Российский хавбек «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ на правах аренды, высказался о возможном возвращении в «Спартак».

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «Могу ли я представить, что вернусь в "Спартак"? Это тяжело представить уже. Я не знаю. Обижен ли я на болельщиков "Спартака"? Конечно, нет, а на что я должен быть обижен? Считают, что я подвёл "Спартак"? Ну, они так считают. Как мне может быть обидно? Если бы я был на их месте, то, может быть, сидел бы и также думал: "Как ты мог вообще перейти к принципиальному сопернику?" Это нормально, я не держу никаких обид. Но не все болельщики такие. Многие знают, что было, со многими я знаком, с многими у меня хорошие отношение.

    Есть ли обида на "Спартак"? Ни на кого, абсолютно. Они так решили. Всё, это жизнь, это бизнес. Значит, я не сделал достаточно, чтобы продлили контракт», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.

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