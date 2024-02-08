Артур: Во втором тайме, когда стало понятно, что игра от нас никуда не уйдет, добавили немного радости в игру

Новичокпрокомментировал победу в матче Кубка равноправия с(6:0).

«Безусловно, уже во втором тайме, когда стало понятно, что игра от нас никуда не уйдет, добавили немного радости в игру. Такое сложно представить, когда счет 0:0, но при этом с полной серьезностью относились к тому, что происходило на поле Мне кажется, могли забить еще несколько мячей. Когда чувствуешь, что игра твоя и дело сделано, конечно, эта радость заражает и заряжает всех вокруг. Поэтому добавляется немного фестиваля», — приводит слова Артура пресс-служба клуба.

После двух матчей на Кубке Равноправия у «Зенита» стало 6 очков, он идет лидером. У «Шанхая» такое же количество баллов, но на игру больше.