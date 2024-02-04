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    Дубль Гарначо обеспечил «Ман Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» всухую обыграл «Вест Хэм» (3:0) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
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    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

    Первый гол «манкунианцы» забили на 23-й минуте. Нападающий команды Расмус Хейлунн совершил удар со средней дистанции и попал точно в левый угол ворот — 1:0.

    На 49-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо забил гол благодаря рикошету. Без шансов для голкипера соперника — 2:0.

    Уже на 84-й минуте все тот же Гарначо нанес идеальный удар по воротам и попал точно в нижний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 3:0
    Голы: 1:0 Расмус Хёйлунн (23'), 2:0 Алехандро Гарначо (49'), 3:0 Алехандро Гарначо (84') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес (Рафаэль Варан, 71'), Люк Шоу (Виктор Линделёф, 88'), Кобби Майну (Скотт МакТоминай, 64'), Каземиро, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Расмус Хёйлунн (Антони, 88') Вест Хэм: Альфонс Ареола (Лукаш Фабиански, 46'), Бенджамин Джонсон, Эдсон Альварес, Эмерсон, Наиф Агер, Курт Зума, Владимир Цоуфаль (Калвин Филлипс, 72'), Мохаммед Кудус, Джеймс Уорд-Праус, Томаш Соучек (Максвелл Корне, 72'), Джаррод Боуэн Предупреждение: Томаш Соучек (37')

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 7-й позиции (36 баллов).

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