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    Слуцкий: С «Зенитом» будет точно сложнее, но для нас это большой тест

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итог матча против «Аль-Духаиля» (1:0) на Кубке равноправия.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Учитывая, что первый раз играли с соперником такого уровня, было интересно самим понять, что мы можем, а что не можем. Матч очень показательный. С одной стороны, он достаточно солидный, потому что мы сохранили игровую структуру на протяжении всех 90 минут, с другой — видно, что нужно улучшать, над чем работать. Очень конкурентный турнир, и мы благодарны организаторам за приглашение.

    Вариант прессинга и высоких переходов мы отрабатывали. К сожалению, мы не можем держать такую интенсивность на протяжении всей игры, для этого нужно много других составляющих.

    Юй Ханьчао — большая звезда в китайском футболе, ему 36 лет. Он работает наряду с молодыми, никогда не пропускает ни одной тренировки. Очень большой китайский игрок. Как любой китаец всю карьеру провел на родине, но в лучшие годы он конкурировал с топовыми иностранцами, которые приезжали в чемпионат Китая.

    Здесь у нас нет задачи обязательно выиграть. Будем отталкиваться от собственной игры. Даже сегодня пытались действовать от своих игровых принципов. Понятно, что с "Зенитом" будет точно сложнее, но для нас это большой тест и испытание перед суперкубком», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

    В следующем матче на турнире «Шанхай Шеньхуа» 4 февраля сыграет с бразильским «Сантосом», а «Аль-Духаиль» 5 февраля встретится с «Зенитом».

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