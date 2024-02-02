Слуцкий: С «Зенитом» будет точно сложнее, но для нас это большой тест

Главный тренерподвел итог матча против(1:0) на Кубке равноправия.

«Учитывая, что первый раз играли с соперником такого уровня, было интересно самим понять, что мы можем, а что не можем. Матч очень показательный. С одной стороны, он достаточно солидный, потому что мы сохранили игровую структуру на протяжении всех 90 минут, с другой — видно, что нужно улучшать, над чем работать. Очень конкурентный турнир, и мы благодарны организаторам за приглашение.

Вариант прессинга и высоких переходов мы отрабатывали. К сожалению, мы не можем держать такую интенсивность на протяжении всей игры, для этого нужно много других составляющих.

Юй Ханьчао — большая звезда в китайском футболе, ему 36 лет. Он работает наряду с молодыми, никогда не пропускает ни одной тренировки. Очень большой китайский игрок. Как любой китаец всю карьеру провел на родине, но в лучшие годы он конкурировал с топовыми иностранцами, которые приезжали в чемпионат Китая.

Здесь у нас нет задачи обязательно выиграть. Будем отталкиваться от собственной игры. Даже сегодня пытались действовать от своих игровых принципов. Понятно, что с "Зенитом" будет точно сложнее, но для нас это большой тест и испытание перед суперкубком», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

В следующем матче на турнире «Шанхай Шеньхуа» 4 февраля сыграет с бразильским «Сантосом», а «Аль-Духаиль» 5 февраля встретится с «Зенитом».