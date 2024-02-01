Слуцкий: Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику

Главный тренервысказался о возвращении к тренерской деятельности.

«Тренер — такая вещь, что иногда очень сильно выгораешь. Я себя ни в коем случае не сравниваю, но есть примеры успешных специалистов, которые тоже говорят о необходимости паузы. Когда выгораешь, кажется, что если сделаешь шаг на футбольное поле, то произойдет разрыв сердца, а когда чуть‑чуть отдыхаешь, то уже бьешь копытом и жаждешь тренерской работы. Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

Слуцкий возглавил китайскую команду в конце 2023 года. Последним местом работы специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в конце 2022 года.