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    Слуцкий: Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о возвращении к тренерской деятельности.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Тренер — такая вещь, что иногда очень сильно выгораешь. Я себя ни в коем случае не сравниваю, но есть примеры успешных специалистов, которые тоже говорят о необходимости паузы. Когда выгораешь, кажется, что если сделаешь шаг на футбольное поле, то произойдет разрыв сердца, а когда чуть‑чуть отдыхаешь, то уже бьешь копытом и жаждешь тренерской работы. Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

    Слуцкий возглавил китайскую команду в конце 2023 года. Последним местом работы специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в конце 2022 года.

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