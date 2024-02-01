Кубок Азии. Реванш Южной Кореи, шокирующий Таджикистан и Азмун против «Синих Самураев»

Кубок Азии 2023 года стартовал совсем недавно — 12 января. Теперь осталось лишь восемь команд, претендующих на звание чемпионов 18-го главного международного турнира континента.

В 1/8 финала не было недостатка в драме: исход трех матчей решался в серии пенальти, а одна даже привела к серьезному разочарованию для фаворита.

В течение следующих двух дней число претендентов будет сокращено до финальной четверки. ESPN рассказывает, чего ожидать и какие интриги нас ждут.

Четвертьфиналы принесут одного шокирующего участника в финальной четверке

Поскольку Таджикистан был единственным дебютантом этого розыгрыша Кубка Азии, мало кто ожидал увидеть его в плей-офф, не говоря уже о восьмерке четвертьфиналистов. К вечеру пятницы они могут оказаться даже в полуфинале.

В своей погоне за мечтой, независимо от того, что произойдет дальше, Таджикистан не только превзошел все ожидания, но и приобрел множество поклонников благодаря тому, как они играют.

Сборная Таджикистана globallookpress.com

Под руководством чудаковатого, но харизматичного Петара Шегрта на бровке, Таджикистан не только бесстрашно вышел из группы, в которую входили Катар, Китай и Ливан, а затем выбил полуфиналистов 2019 года сборную ОАЭ в 1/8 финала, но и попутно показал довольно привлекательный футбол.

Тем не менее, если Иордания впервые в истории выйдет в полуфинал, это будет целая история. Хотя иорданцы регулярно участвуют в Кубке Азии и выходили в плей-офф в четырех из шести последних розыгрышей, им ни разу не удалось пройти четвертьфинал, но теперь у них есть отличный шанс сделать это.

Сборная Иордании globallookpress.com

В любом случае, этот полуфиналист станет настоящим сюрпризом, который должен порадовать тех, кто любит истории про аутсайдеров.

Австралия и Южная Корея встретятся в матче-реванше финала 2015 года

Учитывая, что эти две команды являются лидерами АФК и постоянно выходят в поздние отборочные раунды чемпионата мира по футболу, интересно отметить, что Австралия и Южная Корея не встречались друг с другом в соревновательных матчах уже девять лет.

Когда они встречались в последний раз? Финал Кубка Азии 2015 года, который оказался настоящим триллером, по ходу которого Массимо Луонго вписал свое имя в фольклор «соккеруз» с победным голом в экстра-тайме после того, как тогдашний 22-летний Сон Хын Мин забил гол, сравнявший счет на 91-й минуте.

Сборная Южной Кореи globallookpress.com

Партийная линия южнокорейского лагеря почти наверняка состоит в том, что они не думают о мести, однако эта память послужит резким напоминанием о болезненной неудаче для Сона, который является одним из трех оставшихся в сборной членов той команды.

Сейчас ему 31 год, и это, по-видимому, его лучший шанс положить конец невероятному 64-летнему ожиданию третьей континентальной короны «Воинами Тэджу», но — после того, как они только что с трудом выбили еще одну сильную команду в лице Саудовской Аравии — они понимают, что против Австралии легче не будет.

На бумаге это, возможно, не самая грозная австралийская команда по сравнению с другими за последнее десятилетие, но они неплохо продвигаются вперед, одержав на турнире три победы и раз сыграв ничью — забив восемь голов и пропустив при этом только один раз.

Сборная Австралии globallookpress.com

В то время как предматчевые рассказы перед встречей в пятницу вечером, естественно, будут включать в себя то, сколько особого внимания «соккеруз» будут уделять игроку мирового класса Сону, битва в центре поля выглядит особенно важной.

Когда корейцы играют в свой футбол, то это выглядит так, как будто у Хван Ин Бома и Ли Джэ Сона есть собственный мяч, учитывая то, как они диктуют темп Южной Корее — но в случае с Австралией так точно не выйдет. Джексон Ирвин и компания постоянно стремятся оказать давление на соперника, чтобы заставить его потерять мяч.

Второй поединок тяжеловесов между Японией и Ираном

Если матч между Австралией и Южной Кореей выглядел впечатляющим, то в среду у него будет серьезный соперник, когда две команды, которые вместе совокупно выиграли семь Кубков Азии, схлестнутся друг с другом.

В матче-реванше полуфинала 2019 года именно Япония одержала триумфальную победу над Ираном пять лет назад, добившись на удивление комфортной победы со счетом 3:0.

Сборная Японии globallookpress.com

Япония до сих пор не включала максимальные обороты на турнире, и хотя тренер Хадзиме Мориясу сохранил веру в молодого вратаря Дзиона Судзуки, тот факт, что он дарил голы соперникам в каждом из четырех последних матчей, означает, что в линии обороны «Синих Самураев» царит нервозность.

Однако им поможет успешное возвращение после травмы звезды «Брайтона» Каору Митомы, который блистал выйдя на замену на полчаса в их победе над Бахрейном со счетом 3:1 в 1/8 финала, а также тот факт, что Иран лишился своего ключевого игрока в лице отбывающего дисквалификацию Мехди Тареми.

Забив три гола на турнире, Тареми не сыграет в четвертьфинале после удаления с поля в матче с Сирией — за вторую желтую карточку после фола последней надежды, совершенного чтобы прервать многообещающую контратаку соперника на 90-й минуте.

Сборная Ирана globallookpress.com

У «тим мелли» нет недостатка в альтернативных способах забивать гол: Карим Ансарифард — наиболее вероятная замена, вместе с другим выступающим в Европе игроком Сердаром Азмуном, но у Ирана также не будет травмированного основного правого защитника Садеха Мохаррами — при том, что они уже лишились центрального защитника Мортезы Пууралиганджи перед началом турнира.

И хотя Япония надеется положить конец 13-летнему ожиданию рекордного пятого титула, страдания Ирана продолжаются гораздо дольше, поскольку они стремятся обыграть соперников в среду чтобы сохранить надежду сравняться с его четырьмя титулами, выиграв первый трофей с 1976 года.

Действующему чемпиону Катару предстоит самое тяжелое испытание

Поскольку Катар — на данный момент это единственная команда, выигравшая все четыре игры, для хозяев и действующих чемпионов Катара все идет так, как и планировалось.

Не считая того, насколько стабильно они играли, жеребьевка, возможно, была к ним благосклонна до сих пор — но все изменится в среду, когда они будут принимать Узбекистан.

Сборная Узбекистана globallookpress.com

Независимо от того, считают ли их «спящими гигантами» или вечными «почти вошедшими в элиту», «Белые волки» выходили в плей-офф Кубка Азии в каждом розыгрыше Кубка Азии, начиная с 2004 года, но лишь однажды прошли четвертьфинал.

И это несмотря на их постоянную способность привлекать в состав таких качественных игроков, как Сервер Джепаров и Эльдор Шомуродов, а последней жемчужиной команды является 20-летний Аббосбек Файзуллаев, который уже блистает в составе московского ЦСКА.

Они по-прежнему вступят в бой с Катаром в качестве аутсайдеров — и это не только потому, что их будущие соперники имеют преимущество домашнего поля.

Сборная Катара globallookpress.com

«Темно-бордовые» представляют собой хорошо отлаженную машину, которая впервые пропустила лишь в 1/8 финала, что удивительно, учитывая, что тренер Тинтин Маркес возглавил команду только в декабре.

У Катара также есть качественные игроки в лице Акрама Афифа и Хасана Аль-Хайдоса, которые начинают приобретать привычку забивать голы благодаря гениальным угловым ударам, а также Алмоеза Али — лучшего бомбардира и самого ценного игрока прошлого Кубка Азии.

Прогнозы на Кубок Азии

Дела катарцев, стремящихся исправить ситуацию после разочаровывающего домашнего чемпионата мира чуть больше года назад, выглядят многообещающе — но им придется выдержать самое тяжелое пока испытание, если они хотят идти дальше.