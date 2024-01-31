АПЛ. «Арсенал» переиграл «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» примет «Бернли», «Ливерпуль» — «Челси»

Матчи 22-го тура чемпионата Англии пройдут с 30 января по 1 февраля

«Ноттингем Форест» — «Арсенал» 1:2

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.

Авторами точных ударов в составе «канониров» в данном противостоянии стали Габриэль Жезус и Букайо Сака. За хозяев забил Тайво Авонийи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Арсенал Лондон 1:2 Голы: 0:1 Габриэл Жезус (65'), 0:2 Букайо Сака (72'), 1:2 Тайво Авонийи (89') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Гонсало Монтьель, Эндрю Омобамиделе, Мурилло, Харри Тоффоло, Неко Уильямс (Энтони Эланга, 78'), Данило Оливейра, Орел Мангала (Райан Йейтс, 71'), Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес (Каллум Хадсон-Одои, 64'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 46') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака, Эмиль Смит Роув (Кай Хаверц, 71'), Деклан Райс, Мартин Эдегор (Жоржиньо, 90'), Александр Зинченко (Якуб Кивёр, 90'), Габриэл Мартинелли (Эдвард Нкетиа, 78'), Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 78') Предупреждение: Габриэл Жезус (40')

Календарь и таблица АПЛ

Победа позволила «Арсеналу» набрать 46 пунктов и подняться на второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Ноттингема» 20 баллов и шестнадцатая строчка.

«Фулхэм» — «Эвертон» 0:0

В параллельной игре «Фулхэм» и «Эвертон» не смогли выявить сильнейшего.

Команды так и не поразили ворот друг друга.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Эвертон 0:0 Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Олуватосин Адарабиойо, Исса Диоп (Тим Рим, 75'), Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Томас Кейрни, Андреас Перейра, Бобби Декордова-Рид, Виллиан, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 46') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг (Нэйтан Паттерсон, 81'), Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Джек Харрисон, Джеймс Гарнер, Бен Годфри, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 81'), Арно Данжума (Льюис Доббин, 90'), Дуайт Макнил Предупреждения: Жоау Палинья (26'), Бен Годфри (28'), Джеррэд Брэнтуэйт (42')

«Фулхэм» набрал 25 очков и идет двенадцатым в турнирной таблице. У «Эвертона» 18 пунктов и восемнадцатая строчка.

«Лутон Таун» — «Брайтон» 4:0

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Лутон Таун» в родных стенах разгромил «Брайтон» со счетом 4:0.

Забитыми мячами отметились Элайджа Адебайо, который оформил хет-трик, и Чиедозие Огбене.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лутон Таун — Брайтон энд Хоув Альбион 4:0 Голы: 1:0 Elijah Adebayo (1'), 2:0 Чидози Огбене (3'), 3:0 Elijah Adebayo (42'), 4:0 Elijah Adebayo (56') Лутон Таун: Томас Камински, Рис Бурк, Чидози Огбене, Росс Баркли (Люк Берри, 82'), Альберт Самби Локонга (Pelly Ruddock Mpanzu, 68'), Jordan Clark (Эндрос Таунсенд, 68'), Карлтон Моррис (Кали Вудроу, 83'), Gabriel Osho, Amari'i Bell, Alfie Doughty, Elijah Adebayo (Тахит Чон, 72') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Первис Эступинан (Тарик Лампти, 46'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Жоао Педро (Якуб Модер, 71'), Факундо Буонанотте (Эван Фергюсон, 46'), Билли Гилмор (Карлос Балеба, 61'), Паскаль Грос, Джеймс Милнер (Джек Хиншелвуд, 20'), Дэнни Уэлбек, Igor Julio Предупреждения: Igor Julio (13'), Альберт Самби Локонга (25'), Jordan Clark (65'), Карлос Балеба (73')

«Лутон Таун» смог набрать 19 очков и поднялся на семнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. У «Брайтона» осталось 32 пункта и восьмая строчка.

«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» 3:2

В поединке 22-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» в родных стенах переиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2.

На дубль Эберечи Эзе и точный удар Майкла Олисе гости ответили голами Бена Бреретона и Джеймса Макэйти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед 3:2 Голы: 0:1 Бен Бреретон (1'), 1:1 Эберечи Эзе (17'), 1:2 James McAtee (20'), 2:2 Эберечи Эзе (27'), 3:2 Майкл Олисе (67') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Уилл Хьюз, Хефферсон Лерма, Майкл Олисе (Джеффри Шлупп, 70'), Эберечи Эзе (Дэвид Озо, 78'), Джордан Айю, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 90') Шеффилд Юнайтед: Иво Грбич (Уэс Фодерингем, 52'), Остон Трасти, Джек Робинсон (Яссер Ларуси, 82'), Анель Ахмедходжич, Джейден Богл, Анис Бен Слимане (Rhys Norrington-Davies, 46'), Густаво Хамер (Кэмерон Арчер, 87'), Оливер Макбарни (William Osula, 64'), Бен Бреретон (Андре Брукс, 46'), James McAtee, V.Souza Предупреждения: Остон Трасти (40'), Джек Робинсон (42'), Rhys Norrington-Davies (90 + 5'), Хефферсон Лерма (90 + 13'), Анель Ахмедходжич (90 + 13')

Календарь и таблица АПЛ

Победа позволила «Кристал Пэлас» набрать 24 очка и подняться на четырнадцатое место в турнирной таблице. У «Шеффилда» осталось 10 баллов и последняя строчка.

«Астон Вилла» — «Ньюкасл» 1:3

В еще одной игре «Ньюкасл» на выезде уверенно переиграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.

На дубль Фабиана Шера, а также автогол Алекса Морено хозяева смогли ответить только одним точным ударом в исполнении Олли Уоткинса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ньюкасл 1:3 Голы: 0:1 Фабиан Шер (32'), 0:2 Фабиан Шер (36'), 0:3 Алекс Морено (автогол) (52'), 1:3 Олли Уоткинс (71') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Клеман Лангле, Алекс Морено, Бубакар Камара (Джейкоб Рэмси, 63'), Мэтти Кэш, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Юри Тилеманс (Николо Дзаньоло, 63'), Мусса Диаби (Леон Бэйли, 62'), Олли Уоткинс Ньюкасл: Мартин Дубравка, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шер, Киран Триппьер, Джейкоб Мёрфи, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Льюис Майли (Tino Livramento, 75'), Энтони Гордон (Эмиль Крафт, 90'), Александер Исак (Мигель Альмирон, 43') Предупреждения: Бубакар Камара (39'), Дуглас Луис (72'), Джон МакГинн (77'), Энтони Гордон (90 + 4'), Николо Дзаньоло (90 + 5')

Календарь и таблица АПЛ

Заработанные три очка позволили «Ньюкаслу» набрать 32 балла и подняться на седьмое место. У «Астон Виллы» осталось 43 балла и четвертая строчка.

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«Тоттенхэм» — «Брентфорд»

среда, 31 января, 22:30 мск

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среда, 31 января, 22:30 мск

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среда, 31 января, 23:15 мск

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«Вест Хэм» — «Борнмут»

четверг, 1 февраля, 22:30 мск

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

четверг, 1 февраля, 23:15 мск