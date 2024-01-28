«Ньюкасл» и «ПСЖ» вступили в борьбу за Рафаэля Леау

Португальский вингер «Милана»заинтересовал английский, сообщает Telefoot.

«Сороки» готовят предложение «россонери» о переходе после окончания сезона. Помимо «Ньюкасла», на лидера «Милана» претендует также французский «ПСЖ», который уже отправил руководству итальянского клуба свое предложение. Сам Рафаэль Леау готов покинуть стан «россонери» летом 2024 года.

24-летний португалец стал футболистом «Милана» в 2019 году и в первый же сезон стал ключевым игроком клуба. В этом сезоне Леау сыграл 26 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.

Не так давно португалец переподписал контракт с «Миланом» на улучшенных условиях, он действует до лета 2028 года. На портале Transfermarkt Леау оценивается в € 90 млн.