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    Атлетико — Валенсия смотреть онлайн

    28.01.2024 в 23:00 начнется матч в испанской Примере Атлетико — Валенсия

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетико Валенсия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 28.01.2024 Атлетико и Валенсия начнут матч в испанской Примере.

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    Атлетико — Валенсия

    Последний матч между собой: Валенсия — Атлетико 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетико»).

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