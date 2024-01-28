28 января в рамках 22-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет против «Валенсии». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Атлетико» М — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетико» М

Команда продолжает вести борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, занимая 4-ю строчку в Примере с 41-м очком в активе. «Атлетико» уже вряд-ли будет претендовать на лидеров в чемпионате, ведь отрыв от 1-й позиции составляет 11 баллов.

Оборона у «матрасников» традиционно одна из лучших в Примере. Команда пропустила 23 гола в 20-и встречах нынешнего сезона при 40 забитых. Несмотря на это, в последних матчах «Атлетико» пропустил довольно много.

За последние 5 встреч во всех турнирах «матрасники» проиграли только «Реалу» (3:5) в матче Суперкубка Испании, а во всех остальных поединках одержали победу. За этот период команда пропустила 8 голов при 12-и забитых.

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Стоит отметить, что «Атлетико» занимает 3-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 28 очков из 33-х возможных дома. В предстоящем матче «Атлетико» сыграет против не простого соперника — «Валенсии». Смогут ли «матрасники» приблизиться к 3-ке лидеров Примеры? У «Атлетико» есть все, для того чтобы победить.

«Валенсия»

Команда проводит неплохой сезон, продолжая бороться за место в еврокубках. «Валенсия» занимает 7-ю строчку в таблице Примеры и отстает от 6-й позиции на 3 балла.

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда также, как и «Атлетико» проиграла только один матч, а во всех остальных одержала победу. В последнем туре Примеры «Валенсия» обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0, забив решающий гол на 61-й минуте.

Стоит отметить, что «Атлетико» и «Валенсия» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 5-м туре Примеры «оранжевые» разгромили «матрасников» со счетом 3:0. Дубль в той встрече оформил лучший бомбардир «Валенсии» Уго Дуро.

Команда занимает 9-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 12 очков из 33-х возможных. Несмотря на это, «Валенсия» находится в отличной форме и вполне способна обыграть «Атлетико».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.55.

На викторию «Валенсии» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.30.

Обе команды находятся в отличной форме, но «Атлетико» будет настроен взять реванш за прошлое поражение. Можно предположить, что «матрасники» победят, но и пропустят.

Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют за 1.95. Еще один вариант ставки — Победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.90.