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    Сможет ли «Атлетико» взять реванш у «Валенсии»?

    «Атлетико» М — «Валенсия». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Примера, 28 января 2024 года

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    «Атлетико»
    28 января в рамках 22-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет против «Валенсии». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Атлетико» М — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Атлетико» М

    Команда продолжает вести борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, занимая 4-ю строчку в Примере с 41-м очком в активе. «Атлетико» уже вряд-ли будет претендовать на лидеров в чемпионате, ведь отрыв от 1-й позиции составляет 11 баллов.

    Оборона у «матрасников» традиционно одна из лучших в Примере. Команда пропустила 23 гола в 20-и встречах нынешнего сезона при 40 забитых. Несмотря на это, в последних матчах «Атлетико» пропустил довольно много.

    За последние 5 встреч во всех турнирах «матрасники» проиграли только «Реалу» (3:5) в матче Суперкубка Испании, а во всех остальных поединках одержали победу. За этот период команда пропустила 8 голов при 12-и забитых.

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    Стоит отметить, что «Атлетико» занимает 3-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 28 очков из 33-х возможных дома. В предстоящем матче «Атлетико» сыграет против не простого соперника — «Валенсии». Смогут ли «матрасники» приблизиться к 3-ке лидеров Примеры? У «Атлетико» есть все, для того чтобы победить.

    «Валенсия»

    Команда проводит неплохой сезон, продолжая бороться за место в еврокубках. «Валенсия» занимает 7-ю строчку в таблице Примеры и отстает от 6-й позиции на 3 балла.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда также, как и «Атлетико» проиграла только один матч, а во всех остальных одержала победу. В последнем туре Примеры «Валенсия» обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0, забив решающий гол на 61-й минуте.

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    • Стоит отметить, что «Атлетико» и «Валенсия» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 5-м туре Примеры «оранжевые» разгромили «матрасников» со счетом 3:0. Дубль в той встрече оформил лучший бомбардир «Валенсии» Уго Дуро.

    Команда занимает 9-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 12 очков из 33-х возможных. Несмотря на это, «Валенсия» находится в отличной форме и вполне способна обыграть «Атлетико».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Валенсии» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.30.

    Обе команды находятся в отличной форме, но «Атлетико» будет настроен взять реванш за прошлое поражение. Можно предположить, что «матрасники» победят, но и пропустят.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют за 1.95. Еще один вариант ставки — Победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.90.

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    «Атлетико» М — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» взять реванш у «Валенсии»?
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