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    Ловчев: Угальде при всей своей статистике в Нидерландах — кот в мешке

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе в московский клуб нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Угальде 15 миллионов евро. Эта сделка станет рекордной для нидерландского клуба.

    «Нападающий — и не только — "Спартаку" нужен. Нужен и опорник, и еще один сильный центральный защитник. "Спартак" непростая команда, а у нас тяжелый чемпионат. Вспомните, как приходил Тил, очень хорошие о нем были отзывы перед переходом, а в итоге не получилось.

    То, что Угальде молодой, — в плюс, это значит, если не получится, красно-белые смогут продать и вернуть какие-то деньги. Мне не нравится история, когда говорится, что вырастим и продадим. Когда у клуба нормальное финансирование, игроков берут не на рост, а для того, чтобы они пользу приносили, помогали выиграть трофеи. То есть берут ради спортивных достижений.

    Пока Угальде при всей своей статистике в Нидерландах — кот в мешке. Был пример Промеса, пришедшего из Нидерландов, но есть и пример Тила. Куча факторов, которые влияют.

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    • Говорят о том, что "Спартак" хочет расстаться с Леоном Классеном. Уже можно говорить, что в команде он не состоялся, — играл мало, конкуренцию на своей позиции проигрывал. А времени, чтобы себя стабильно проявить, у него было более чем достаточно.

    Вообще, в команде много футболистов, команда укомплектована, но мало звезд, которые бы делали разницу. С такой командой, если ее не усиливать, не стать чемпионом», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в пять миллионов евро. В текущем сезоне он забил девять мячей и сделал семь результативных передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.

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