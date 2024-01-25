Игрок «Баварии» Юпамекано пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал травму французского защитника клуба Деотшанкюля Юпамекано, которую он получил в перенесённом матче 13-го тура Бундеслиги с «Унионом» из Берлина (1:0).

«При разрыве подколенного сухожилия мы говорим о пропущенных неделях, а не днях. Его уже обследовали, и у нас есть диагноз, теперь остаётся только ждать. Это действительно тяжело пережить для Юпамекано и для нас. В последние недели он был в отличной форме.

Новые игроки нам не нужны. Ким возвращается. Мы работаем над составом и не будем паниковать», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

Напомним, 25-летнему центральному защитнику пришлось уйти с поля в перерыве в победном матче «Баварии» над берлинским «Унионом» (1:0). Французскому игроку придётся провести несколько недель вне игры из-за разрыва мышцы бедра.

Германия — Бундеслига . 13-й