Игрок «Баварии» Юпамекано пропустит несколько недель из-за травмы

«При разрыве подколенного сухожилия мы говорим о пропущенных неделях, а не днях. Его уже обследовали, и у нас есть диагноз, теперь остаётся только ждать. Это действительно тяжело пережить для Юпамекано и для нас. В последние недели он был в отличной форме.
Новые игроки нам не нужны. Ким возвращается. Мы работаем над составом и не будем паниковать», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».
Напомним, 25-летнему центральному защитнику пришлось уйти с поля в перерыве в победном матче «Баварии» над берлинским «Унионом» (1:0). Французскому игроку придётся провести несколько недель вне игры из-за разрыва мышцы бедра.
Германия — Бундеслига . 13-й