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    • «Локомотив» готов вести переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну
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    «Локомотив» готов вести переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну

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    Защитник Наир Тикнизян может покинуть «Локомотив» во время зимней паузы в чемпионате России.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    По информации Sport24, в переходе армянского футболиста заинтересован «Зенит», который ищет замену Даниилу Круговому.

    Журналист Иван Карпов утверждает, что «Локомотив» хочет получить за Тикнизяна 10-12 миллионов евро при отступных в 25 миллионов.

    Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

    В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

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