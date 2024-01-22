«Локомотив» готов вести переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну

Защитникможет покинутьво время зимней паузы в чемпионате России.

По информации Sport24, в переходе армянского футболиста заинтересован «Зенит», который ищет замену Даниилу Круговому.

Журналист Иван Карпов утверждает, что «Локомотив» хочет получить за Тикнизяна 10-12 миллионов евро при отступных в 25 миллионов.

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

Напомним, Круговой отказался продлевать контракт с «Зенитом» и со следующего сезона станет игроком ЦСКА.