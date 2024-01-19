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    Амарал: «Спартаку» необходимо сократить количество игроков в первой команде

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    Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением о составе команды.

    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»
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    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»

    «Мне нравится состав "Спартака", здесь собраны отличные игроки. Я видел, что они играют с сердцем — это очень важно. Страсть — это самое важное в футболе. Играть за "Спартак" — честь, я увидел, что игроки понимают и уважают это.

    Нам необходимо сократить количество игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь 27 человек в команде.

    Я — не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно трансферное окно приходило по 10-15 новичков. На мой взгляд, самое оптимальное количество игроков в команде — 25 человек.

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    • Надеюсь, что в будущем, при возвращении команды в Лигу чемпионов, можно будет говорить об увеличении числа футболистов в команде», — приводит слова Амарала пресс-служба красно-белых.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.

    Интервью с Томашем Амаралом
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