Амарал: «Спартаку» необходимо сократить количество игроков в первой команде

Спортивный директор московского «Спартака»поделился мнением о составе команды.

«Мне нравится состав "Спартака", здесь собраны отличные игроки. Я видел, что они играют с сердцем — это очень важно. Страсть — это самое важное в футболе. Играть за "Спартак" — честь, я увидел, что игроки понимают и уважают это.

Нам необходимо сократить количество игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь 27 человек в команде.

Я — не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно трансферное окно приходило по 10-15 новичков. На мой взгляд, самое оптимальное количество игроков в команде — 25 человек.

Надеюсь, что в будущем, при возвращении команды в Лигу чемпионов, можно будет говорить об увеличении числа футболистов в команде», — приводит слова Амарала пресс-служба красно-белых.

Календарь и таблица РПЛ

После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.