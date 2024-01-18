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    Гендиректор «Спартака» о возможной отставке Абаскаля: Считаю правильным иметь план Б

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.

    «Какими бы ни были обстоятельства, "Спартак" не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата.

    Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей.

    Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.

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    • Перед ним поставлена задача исправить ситуацию. Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона.

    С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.

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    • Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию.

    Календарь и таблица РПЛ

    В моем понимании есть несколько факторов, которые повлияли на результат. Новые футболисты, чья интеграция в состав заняла время, сложности со сменой тактики, а также достаточно обидная череда травм и болезней футболистов, на которых мы очень рассчитывали», — приводит слова Малышева «РБК Спорт».

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