Гендиректор «Спартака» о возможной отставке Абаскаля: Считаю правильным иметь план Б

Генеральный директор «Спартака»высказался о будущем главного тренера команды

После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.

«Какими бы ни были обстоятельства, "Спартак" не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата.

Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей.

Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.

Перед ним поставлена задача исправить ситуацию. Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона.

С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.

Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию.

Календарь и таблица РПЛ

В моем понимании есть несколько факторов, которые повлияли на результат. Новые футболисты, чья интеграция в состав заняла время, сложности со сменой тактики, а также достаточно обидная череда травм и болезней футболистов, на которых мы очень рассчитывали», — приводит слова Малышева «РБК Спорт».