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    Абаскаль о критике: Надо прислушиваться к тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Ростовом» (2:1) рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров. В минувшее воскресенье красно-белые одержали домашнюю победу над «Ростовом» (2:1).

    «Знаю ли про критику? В современном технологичном мире было бы сложно не знать этого.

    Критики у нас достаточно и внутри. Мы самокритичны и ставим высокую планку для самих себя.

    Но когда хорошо идет игра, сложно выходить на поле со скамейки. Было сложно что-то улучшить. Нам нужна была физика и свежесть.

    А что касается критики, чем больше говорят, тем лучше. Те, кто говорил плохо, теперь говорят хорошо. На площади есть тореадор и бык. Сегодня мы оставили быка в живых.

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    • Я начал эту работу в 2022 году. Не перестану этого делать. Чем конструктивнее критика, тем лучше для меня. Иногда нужно прислушиваться. К тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном. Я всегда принимаю конструктивную критику», — приводит слова испанского специалиста «Чемпионат».

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