Абаскаль о критике: Надо прислушиваться к тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров. В минувшее воскресенье красно-белые одержали домашнюю победу над «Ростовом» (2:1).
«Знаю ли про критику? В современном технологичном мире было бы сложно не знать этого.
Критики у нас достаточно и внутри. Мы самокритичны и ставим высокую планку для самих себя.
Но когда хорошо идет игра, сложно выходить на поле со скамейки. Было сложно что-то улучшить. Нам нужна была физика и свежесть.
А что касается критики, чем больше говорят, тем лучше. Те, кто говорил плохо, теперь говорят хорошо. На площади есть тореадор и бык. Сегодня мы оставили быка в живых.
Я начал эту работу в 2022 году. Не перестану этого делать. Чем конструктивнее критика, тем лучше для меня. Иногда нужно прислушиваться. К тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном. Я всегда принимаю конструктивную критику», — приводит слова испанского специалиста «Чемпионат».