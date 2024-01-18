Главный тренер «Жироны»: Я хочу сделать еще один шаг и выйти в полуфинал Кубка Испании

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с(3:1).

«В первые полчаса мы показали довольно интересную игру в плане того, что нам удавалось сильно прессинговать соперника и играть на его половине. Это очень важно после последней игры, в которой мы не смогли этого сделать.

Мы в очень хорошей ситуации, чтобы продолжать наслаждаться этим соревнованием, и я хочу сделать ещё один шаг вперёд и выйти в полуфинал, который был бы историческим», — приводит слова Мичела Marca.

После победы над «Райо Вальекано» «Жирона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании. Соперник команды в 1/4 финала пока не определился.

Напомним, что «Жирона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 49-ю очками в активе после 20-и туров.