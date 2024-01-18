«Жирона» — «Райо Вальекано»: счет матча 3:1, обзор голов

На 15-й минуте матча счёт открыл капитан «Жироны» Кристиан Стуани, а спустя четыре минуты он оформил дубль, реализовав пенальти.
Счет стал крупным на 26-й минуте — отличился защитник каталонцев Дейли Блинд. Нападающий «Жироны» Порту записал на свой счет два ассиста.
На 36-й минуте мадридцы смогли отыграть один мяч — гол забил Ранди Нтекья.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Жирона — Райо Вальекано 3:1
Голы: 1:0 Кристиан Стуани (15'), 2:0 Кристиан Стуани (пенальти) (19'), 3:0 Дейли Блинд (26'), 3:1 Ранди Нтекья (36') Жирона: Арнау Мартинес (Ян Коуту, 46'), Хуанпе (Antal Yaakobishvili, 46'), Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Хуан Карлос, Янхель Эррера (Алейш Гарсия, 61'), Виктор Цыганков (Валери Фернандес, 60'), Кристиан Португес, Савио, Кристиан Стуани, Jhon Solis (Иван Мартин, 75') Райо Вальекано: Дани Карденас, Пеп Чаварриа, Абдул Мумин, Ранди Нтекья, Оскар Валентин (Хосе Посо, 83'), Унаи Лопес, Рауль Де Томас (Оскар Трехо, 66'), Хорхе де Фрутос (Радамель Фалькао, 76'), Иси Паласон (Альваро Гарсия, 66'), Martin Pascual, Andrei Rațiu Предупреждения: Кристиан Стуани (45 + 2'), Ранди Нтекья (45 + 2')
В предыдущих раундах Кубка Испании «Жирона» обыграла «Эльче» (2:0), «Ориуэлу» (5:2) и «Сан Роке де Лепе» (2:1).