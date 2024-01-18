ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • 01:57
    • Дубль Стуани помог «Жироне» выйти в четвертьфинал Кубка Испании
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» с Захаряном одолел «Осасуну» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
  • 22:51
    • В руководстве ЦСКА высказались о трансфере Кругового
  • 21:46
    • СКА не испытал проблем в матче с «Амуром»
    Все новости спорта

    Дубль Стуани помог «Жироне» выйти в четвертьфинал Кубка Испании

    «Жирона» — «Райо Вальекано»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Райо Вальекано Жирона
    В матче 1/8 финала Кубка Испании «Жирона» одержала домашнюю победу над «Райо Вальекано» со счётом 3:1.

    «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жирона»

    На 15-й минуте матча счёт открыл капитан «Жироны» Кристиан Стуани, а спустя четыре минуты он оформил дубль, реализовав пенальти.

    Счет стал крупным на 26-й минуте — отличился защитник каталонцев Дейли Блинд. Нападающий «Жироны» Порту записал на свой счет два ассиста.

    На 36-й минуте мадридцы смогли отыграть один мяч — гол забил Ранди Нтекья.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Жирона — Райо Вальекано 3:1
    Голы: 1:0 Кристиан Стуани (15'), 2:0 Кристиан Стуани (пенальти) (19'), 3:0 Дейли Блинд (26'), 3:1 Ранди Нтекья (36') Жирона: Арнау Мартинес (Ян Коуту, 46'), Хуанпе (Antal Yaakobishvili, 46'), Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Хуан Карлос, Янхель Эррера (Алейш Гарсия, 61'), Виктор Цыганков (Валери Фернандес, 60'), Кристиан Португес, Савио, Кристиан Стуани, Jhon Solis (Иван Мартин, 75') Райо Вальекано: Дани Карденас, Пеп Чаварриа, Абдул Мумин, Ранди Нтекья, Оскар Валентин (Хосе Посо, 83'), Унаи Лопес, Рауль Де Томас (Оскар Трехо, 66'), Хорхе де Фрутос (Радамель Фалькао, 76'), Иси Паласон (Альваро Гарсия, 66'), Martin Pascual, Andrei Rațiu Предупреждения: Кристиан Стуани (45 + 2'), Ранди Нтекья (45 + 2')

    В предыдущих раундах Кубка Испании «Жирона» обыграла «Эльче» (2:0), «Ориуэлу» (5:2) и «Сан Роке де Лепе» (2:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова обыграет «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Лада» готова к сенсации на «Татнефть-Арене»?
  • «Ак Барс» — «Лада». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Фиорентина» обыграет «Наполи» и выйдет в финал Суперкубка Италии?
  • «Наполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ак Барс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ахмат — Елимай
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Уганда — Кувейт
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирак — Япония
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Медведева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Меньшик — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры