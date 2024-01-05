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    Ла Лига. Двоевластие сохранилось

    Итоги 19-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Жирона» — «Атлетико»
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    «Жирона» — «Атлетико»
    Завершился первый круг в чемпионате Испании, две команды набрали одинаковое количество — «Реал» и «Жирона». Угнаться за лидерами пытается «Барселона», которая следует на третьей строчке.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 19-го тура в турнирной таблице испанского чемпионата произошли всего три изменения. Во-первых местами поменялись «Атлетик» и «Атлетико», которые расположились на 4-м и 5-м местах соответственно.

    На одну ступеньку вверх поднялась «Валенсия», опередив в таблице «Лас-Пальмас». На данный момент «летучие мыши» расположились на 9-м месте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Улучшили положение в чемпионате «Алавес» и «Сельта», которые заняли 15 и 17 строчки в Примере. Опустились вниз «Севилья» (16 место) и «Кадис» (18 место), потеряв по одной позиции.

    Двоевластие в Ла Лиге

    Завершился первый круг в чемпионате Испании, однако явного фаворита турнира пока нет. В чемпионской гонке участвуют «Реал» и «Жирона». Команды ушли в солидный отрыв, не подпуская к себе даже именитую «Барселону».

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    globallookpress.com

    «Реал» и «Жирона» к 19-му туру набрали одинаковое количество очков — по 48. В рамках минувшего игрового дня королевский клуб нанёс поражение «Мальорке» (1:0). Единственный и победный гол на 78-й минуте встречи забил Антонио Рюдигер.

    «Жирона» устроила яркую игру вместе с мадридским «Атлетико», одержав победу со счетом 4:3. В составе «матрасников» хет-триком отметился Альваро Мората.

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    • А в составе победителей по голу отметились четыре футболиста. За «Жирону» мячи забивали Валери Фернандес, Савио, Дэйли Блинд и Иван Мартин.

    Надежды «Барселоны»

    На третьей строчке испанского чемпионата расположилась «Барселона», которая набрала 41 очко. Каталонцы на 7 баллов отстают от лидеров Примеры: «Реала» и «Жироны».

    «Лас-Пальмас» — «Барселона»
    globallookpress.com

    В последней игре чемпионата «сине-гранатовые» выиграли у «Лас-Пальмаса» (2:1). В составе «Барселоны» голы забили Ферран Торрес и Илкай Гюндоган, который реализовал пенальти на 93-й минуте встречи.

    Еврокубковая зона

    На 4 место в чемпионате поднялся «Атлетик», который выиграл свой поединок 19-го тура. Команда из Бильбао оказалась сильнее «Севильи» (2:0). В итоге клуб набрал 38 очков. Столько же баллов у мадридского «Атлетико», который проиграл «Жироне».

    На данный момент «Атлетик» занимает место, которое дает право выступить в основной сетке Лиги чемпионов, а вот «Атлетико» пока на позиции, которая может квалифицировать в Лигу Европы.

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    • На 6-м месте в чемпионате идет «Реал Сосьедад», эта строчка дает возможность поучаствовать в квалификации Лиги конференций. Сан-Себастьянцы отстали от топ-5 команд лиги, набрав лишь 32 пункта.

    В 19-м туре «Реал Сосьедад» обменялся голами с «Алавесом» (1:1). Сан-себастьянцам удалось уйти от поражения благодаря голу Мартину Субименди на 96-й минуте встречи.

    Тур № 20

    Матчи следующего тура пройдут в усеченном формате: 7 поединков из 10 состоятся с 12 по 14 января.

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    В воскресенье, 14 января свой матч проведет один из лидеров Примеры: «Жирона» отправится в гости к «Альмерии».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Остальные клубы из топ-5 сыграют матчи 20-го тура в конце месяца. На 30 января запланирована игра «Барселоны» и «Осасуны». 31 января мадридский «Атлетико» примет «Райо Вальекано», а 1 февраля «Реал» будет гостить у «Хетафе».

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