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    Ловчев оценил переход Кругового в ЦСКА

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    Круговой присоединится к «армейцам» сразу после завершения текущего сезона.

    «Парень интересный, но ему в этом году будет 26, в "Зените" он достаточно давно, а футболистом основы так и не стал. Конкуренты на флангах обороны серьезные, и перспектив выиграть эту борьбу не так и много.

    Мне понятно желание молодого парня играть, и в этом смысле логика смены команды, безусловно, есть. Что сидеть на лавке, надо искать команду, где бы доверяли больше, где мог бы раскрыться.

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    • Он сидит под Сантосом, и, даже если бразилец ушел бы, у меня впечатление, что клуб искал бы замену, а не доверял по-серьезному Круговому.

    Круговой быстр, умеет играть в атаку — есть потенциал, который раскрыть можно, если тебе будут доверять, рассчитывать серьезно. ЦСКА команда недоукомплектованная, этот игрок придется ко двору», — написал Круговой в своем телеграм-канале.

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