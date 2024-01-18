Ловчев оценил переход Кругового в ЦСКА

Бывший футболист «Спартака»высказался о переходе защитникаиз

Круговой присоединится к «армейцам» сразу после завершения текущего сезона.

«Парень интересный, но ему в этом году будет 26, в "Зените" он достаточно давно, а футболистом основы так и не стал. Конкуренты на флангах обороны серьезные, и перспектив выиграть эту борьбу не так и много.

Мне понятно желание молодого парня играть, и в этом смысле логика смены команды, безусловно, есть. Что сидеть на лавке, надо искать команду, где бы доверяли больше, где мог бы раскрыться.

Он сидит под Сантосом, и, даже если бразилец ушел бы, у меня впечатление, что клуб искал бы замену, а не доверял по-серьезному Круговому.

Круговой быстр, умеет играть в атаку — есть потенциал, который раскрыть можно, если тебе будут доверять, рассчитывать серьезно. ЦСКА команда недоукомплектованная, этот игрок придется ко двору», — написал Круговой в своем телеграм-канале.