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    Невилл: На игру «МЮ» тяжело смотреть

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру «красных дьяволов» под руководством Эрика тен Хага.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «В ближайшие несколько месяцев мы должны увидеть развитие стиля игры, иначе, я думаю, тренер будет уязвим, потому что новый владелец в конце концов захочет посмотреть, как мы играем, захочет энергии, суеты.

    "Манчестер Юнайтед" исторически был кассовым клубом, как и "Тоттенхэм". Мне нравится смотреть, как "шпоры" играют в футбол.

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    • Смотреть на игру "Манчестер Юнайтед" тяжело. У них есть несколько интересных, талантливых игроков, нужно лишь окрепнуть в ближайшие несколько месяцев, и я надеюсь, что у Эрика тен Хага это получится.

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    • Я говорю о схемах и комбинациях, на которые игроки могут положиться, когда в матче у них возникают трудности. Выходя на поле по выходным, вы опираетесь на заготовки с тренировок», — приводит слова Невилла Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 21 тура.

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