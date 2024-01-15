Невилл: На игру «МЮ» тяжело смотреть

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»раскритиковал игру «красных дьяволов» под руководством

«В ближайшие несколько месяцев мы должны увидеть развитие стиля игры, иначе, я думаю, тренер будет уязвим, потому что новый владелец в конце концов захочет посмотреть, как мы играем, захочет энергии, суеты.

"Манчестер Юнайтед" исторически был кассовым клубом, как и "Тоттенхэм". Мне нравится смотреть, как "шпоры" играют в футбол.

Смотреть на игру "Манчестер Юнайтед" тяжело. У них есть несколько интересных, талантливых игроков, нужно лишь окрепнуть в ближайшие несколько месяцев, и я надеюсь, что у Эрика тен Хага это получится.

Я говорю о схемах и комбинациях, на которые игроки могут положиться, когда в матче у них возникают трудности. Выходя на поле по выходным, вы опираетесь на заготовки с тренировок», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 21 тура.