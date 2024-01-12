Стало известно, кто возглавит «МЮ» в случае отставки тен Хага

остается основным претендентом на пост главного тренера

Кандидатура Поттера будет приоритетной в том случае, если «МЮ» все-таки уволит Эрика тен Хага, сообщает Mirror Football.

Решение о смене главного тренера может принять британский миллиардер Джим Рэтклифф, который с недавних пор является владельцем 25 процентов акций «МЮ».

Британские СМИ ранее писали о том, что Рэтклифф заинтересован в назначении Поттера, которого считает идеальным тренером для «МЮ».

Календарь и таблица АПЛ

«МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 20 туров.