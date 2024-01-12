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    Стало известно, кто возглавит «МЮ» в случае отставки тен Хага

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    Грэм Поттер остается основным претендентом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    Кандидатура Поттера будет приоритетной в том случае, если «МЮ» все-таки уволит Эрика тен Хага, сообщает Mirror Football.

    Решение о смене главного тренера может принять британский миллиардер Джим Рэтклифф, который с недавних пор является владельцем 25 процентов акций «МЮ».

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    • Британские СМИ ранее писали о том, что Рэтклифф заинтересован в назначении Поттера, которого считает идеальным тренером для «МЮ».

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    «МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 20 туров.

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