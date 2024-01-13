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    Экс-игрок «МЮ» Феллайни собирается завершить карьеру

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллайни планирует завершить карьеру в ближайшее время.

    Маруан Феллайни
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    Маруан Феллайни

    «Я пока что думаю, что делать дальше. У меня есть множество предложений — из Бельгии и других клубов.

    Собираюсь все взвесить. Я также держу мысль в голове о завершении карьеры. Нужно время, чтобы обдумать.

    Сейчас я наслаждаюсь временем, проведенным в кругу семьи и друзей. Приму решение чуть позже», — сказал Феллайни Tribalfootball.

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    Последним клубом 36-летнего Маруана Феллайни был китайский «Шаньдун Тайшань», в котором он играл с февраля 2019 году после ухода из «Манчестер Юнайтед».

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