Экс-игрок «МЮ» Феллайни собирается завершить карьеру

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгиипланирует завершить карьеру в ближайшее время.

«Я пока что думаю, что делать дальше. У меня есть множество предложений — из Бельгии и других клубов.

Собираюсь все взвесить. Я также держу мысль в голове о завершении карьеры. Нужно время, чтобы обдумать.

Сейчас я наслаждаюсь временем, проведенным в кругу семьи и друзей. Приму решение чуть позже», — сказал Феллайни Tribalfootball.

Все прогнозы на АПЛ

Последним клубом 36-летнего Маруана Феллайни был китайский «Шаньдун Тайшань», в котором он играл с февраля 2019 году после ухода из «Манчестер Юнайтед».