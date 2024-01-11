Терзич: У Санчо нет времени на раскачку

Главный тренерпрокомментировал переход крайнего нападающегов стан дортмундской команды.

«Мы готовы ещё раз дать ему шанс показать, на что он способен. Но у него нет времени на раскачку. У меня нет этого времени. Ни у кого из нас его нет. Невозможно, чтобы он приходил сюда и требовал дополнительного времени на адаптацию», — приводит слова Терзича Sport.de.

В нынешнем сезоне Санчо провел только 3 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» будет платить зарплату вингеру Джейдону Санчо, который перешел в «Боруссию».