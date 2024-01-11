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    Терзич: У Санчо нет времени на раскачку

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    Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал переход крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в стан дортмундской команды.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Мы готовы ещё раз дать ему шанс показать, на что он способен. Но у него нет времени на раскачку. У меня нет этого времени. Ни у кого из нас его нет. Невозможно, чтобы он приходил сюда и требовал дополнительного времени на адаптацию», — приводит слова Терзича Sport.de.

    В нынешнем сезоне Санчо провел только 3 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

    Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» будет платить зарплату вингеру Джейдону Санчо, который перешел в «Боруссию».

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