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    Экс-полузащитник «Спартака»: Через 2-3 года Саудовская Аравия будет не хуже АПЛ или Ла Лиги

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    Бывший хавбек московского «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо уверен, что саудовская Про-Лига развивается семимильными шагами и через несколько лет станет одной из ведущих в мире.

    Хосе Мануэль Хурадо
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    Хосе Мануэль Хурадо

    «Скоро будут говорить не о пяти топ-лигах, а о шести. Саудовская Аравия сможет догнать Ла Лигу или Премьер-лигу. Деньги там есть, любовь к футболу — тоже. Конечно, она способна.

    Более того, я думаю, что это и произойдет, она достигнет уровня Испании или Англии.

    Раз столько футболистов сюда уже приехало за последние пару лет, просто представьте, что будет еще через 2-3 года. Да, лига добьется этого, — заявил Хурадо в социальной сети.

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    • Хосе Мануэль Хурадо выступал с 2012 по 2015 год за московский "Спартак", провел 66 матчей, забил 14 голов. Также он играл за мадридский "Атлетико", "Мальорку", "Эспаньол", "Шальке", "Уотфорд".

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