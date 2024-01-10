Экс-полузащитник «Спартака»: Через 2-3 года Саудовская Аравия будет не хуже АПЛ или Ла Лиги

Бывший хавбек московского «Спартака»уверен, что саудовскаяразвивается семимильными шагами и через несколько лет станет одной из ведущих в мире.

«Скоро будут говорить не о пяти топ-лигах, а о шести. Саудовская Аравия сможет догнать Ла Лигу или Премьер-лигу. Деньги там есть, любовь к футболу — тоже. Конечно, она способна.

Более того, я думаю, что это и произойдет, она достигнет уровня Испании или Англии.

Раз столько футболистов сюда уже приехало за последние пару лет, просто представьте, что будет еще через 2-3 года. Да, лига добьется этого, — заявил Хурадо в социальной сети.

Хосе Мануэль Хурадо выступал с 2012 по 2015 год за московский "Спартак", провел 66 матчей, забил 14 голов. Также он играл за мадридский "Атлетико", "Мальорку", "Эспаньол", "Шальке", "Уотфорд".