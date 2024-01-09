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    Канос: Тренер «Брентфорда» не разрешал мне наносить ударов из-за штрафной

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    Полузащитник «Валенсии» Серхи Канос рассказал об игре за английский «Брентфорд».

    Серхи Канос
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    Серхи Канос

    «Я был в "Брентфорде" 7 лет, и тренер не разрешал мне наносить ударов из-за штрафной. Сейчас у меня больше свободы действий, нынешний главный тренер говорит, что я должен пробовать бить из-за пределов штрафной, потому что считает, что у меня неплохой удар.

    Я рад, что у меня всё получается. Буду продолжать пытаться, потому что очень верю в себя», — приводит слова Каноса EuroFoot.

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    • Напомним, что полузащитник выступал за «Брентфорд» в период с 2017 по 2023 год.

    В нынешнем сезоне Канос провел 12 матчей за «Валенсии» в Примере и забил 1 гол.

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