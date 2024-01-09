Канос: Тренер «Брентфорда» не разрешал мне наносить ударов из-за штрафной

Полузащитникрассказал об игре за английский

«Я был в "Брентфорде" 7 лет, и тренер не разрешал мне наносить ударов из-за штрафной. Сейчас у меня больше свободы действий, нынешний главный тренер говорит, что я должен пробовать бить из-за пределов штрафной, потому что считает, что у меня неплохой удар.

Я рад, что у меня всё получается. Буду продолжать пытаться, потому что очень верю в себя», — приводит слова Каноса EuroFoot.

Напомним, что полузащитник выступал за «Брентфорд» в период с 2017 по 2023 год.

В нынешнем сезоне Канос провел 12 матчей за «Валенсии» в Примере и забил 1 гол.