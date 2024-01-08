«Реал» сыграет с «Атлетико», «Осасуна» примет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании

Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» прошлогодний Кубок Испании Фото: globallookpress.com
По ее итогам определились следующие пары:
- «Унионистас де Саламанка» — «Барселона»;
- «Тенерифе» — «Мальорка»;
- «Хетафе» — «Севилья»;
- «Осасуна» — «Реал Сосьедад»;
- «Валенсия» — «Сельта»;
- «Атлетик» — «Депортиво»;
- «Атлетико» — «Реал» Мадрид;
- «Жирона» — «Райо Вальекано».
Все матчи пройдут в среду, 17 января.
Напомним, что победителем прошлогоднего Кубка Испании стал мадридский «Реал», победивший в финале «Осасуну» (2:1).
За «Реал Сосьедад» играет россиянин Арсен Захарян, проведший уже три матча в текущем розыгрыше.