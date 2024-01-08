ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальНадаль вернулся и сразу сломался, Рыбакина разнесла Соболенко, немцы выиграли United Cup, а Рублев покорил Гонконг
  • 19:48
    • Умер Франц Беккенбауэр
  • 21:43
    • «Реал» сыграет с «Атлетико», «Осасуна» примет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании
  • 16:37
    • «Белогорье» уступило в Красноярске, «Локомотив» остался лидером Суперлиги
  • 22:00
    • Семин высказался о смерти Франца Беккенбауэра
  • 21:14
    • Мостовой может возглавить «Енисей»
    Все новости спорта

    «Реал» сыграет с «Атлетико», «Осасуна» примет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Мальорка Тенерифе Хетафе Севилья Осасуна Реал Сосьедад Валенсия Сельта Атлетик Атлетико Депортиво Реал Мадрид Жирона Райо Вальекано
    Прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

    Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» прошлогодний Кубок Испании
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» прошлогодний Кубок Испании

    По ее итогам определились следующие пары:
    • «Унионистас де Саламанка» — «Барселона»;
    • «Тенерифе» — «Мальорка»;
    • «Хетафе» — «Севилья»;
    • «Осасуна» — «Реал Сосьедад»;
    • «Валенсия» — «Сельта»;
    • «Атлетик» — «Депортиво»;
    • «Атлетико» — «Реал» Мадрид;
    • «Жирона» — «Райо Вальекано».

    Все матчи пройдут в среду, 17 января.

    Напомним, что победителем прошлогоднего Кубка Испании стал мадридский «Реал», победивший в финале «Осасуну» (2:1).

    За «Реал Сосьедад» играет россиянин Арсен Захарян, проведший уже три матча в текущем розыгрыше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграть «Уиган»?
  • «Уиган» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Способен ли «Барыс» на сенсацию в Казани?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Ждем много голов
  • «Мидлсбро» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.61
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уиган — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эшторил — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маккейб — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лью — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  4.00
  • Экспресс дня 9 января
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Крюгер — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры