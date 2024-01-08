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    Гайчем интересуются «Галатасарай» и «Бешикташ»

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Галатасарай Бешикташ Трансферы
    Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который находится в аренде в турецком «Ризеспоре», прокомментировал интерес со стороны «Бешикташа» и «Галатасарая».

    Адольфо Гайч
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    Адольфо Гайч

    «Могу подтвердить, что мной интересовались "Галатасарай" и "Бешикташ", когда я играл за "Сан-Лоренцо" и "Беневенто". Когда я ещё был в Аргентине, ко мне проявлял интерес "Галатасарай".

    Мне было 19-20 лет, и дела шли очень хорошо. А когда я играл в "Беневенто", то мной уже интересовался "Бешикташ", был такой вариант», — приводит слова Гайча Spor Arena.

    В текущем сезоне 24-летний Гайч провел за «Ризеспор» 14 матчей, в которых забил 9 голов.

    На данный момент турецкий клуб после 18 сыгранных матчей Суперлиги идет шестым, набрав 29 очков.

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