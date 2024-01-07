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    Клопп: Я невероятно горд

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я невероятно горд. Это была очень сложная жеребьевка для нас. Может быть, самый сложный соперник, которого мы могли получить. Со всеми вещами, которые мы должны были учитывать, приехав сюда, "Арсенал" вышел немного в другом составе на игру, это было разумно. В перерыве мы немного изменил игру. Во втором тайме мы действительно были полностью в игре. Мы забили голы и выпустили молодых игроков, "детей". Мы сражались 95 минут. А сейчас у нас зимние каникулы», — приводит слова Клоппа BBC.

    «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала. Соперник команды Юргена Клоппа определится после жеребьевки.

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