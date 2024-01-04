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    Кристал Пэлас — Эвертон смотреть онлайн

    04.01.2024 в 23:00 начнется матч в кубке Англии по футболу Кристал Пэлас — Эвертон

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Эвертон
    В 23:00 04.01.2024 Кристал Пэлас и Эвертон начнут матч в кубке Англии по футболу.

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    Кристал Пэлас — Эвертон

    Последний матч между собой: Кристал Пэлас — Эвертон 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.68.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кристал Пэлас»).

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