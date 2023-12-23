В 18:00 23.12.2023 Куинз Парк Рейнджерс и Саутгемптон начнут матч в английском Чемпионшипе.

Куинз Парк Рейнджерс — Саутгемптон

Последний матч между собой: Саутгемптон — Куинз Парк Рейнджерс 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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