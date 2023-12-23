23 декабря в матче 23-го тура чемпионата Англии, Чемпионшипа, сыграют КПР и «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. КПР — «Саутгемптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

КПР

КПР по итогам 22-х туров занимает 22-ю строчку в зоне вылета с отставанием в два очка от «Хаддерсфилда», который идет на 21-й, уже безопасной позиции.

Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбу еще в первом раунде, в котором она потерпела домашнее поражение от «Норвича» (0:1).

В своем последнем матче Чемпионшипа «Обручи» также потерпели поражение. На выезде они проиграли «Шеффилд Уэнсдей» (1:2), хотя именно им удалось открыть счет.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка, которые пришлись на Чемпионшип, что у него не лучшая форма.

«Саутгемптон»

После 22-х туров чемпионата Англии «Саутгемптон» находится на четвертой позиции в зоне плей-офф за выход в АПЛ, отставая от второго места, которое дает прямую путевку в элиту, на 10 очков.

Команда также уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбу еще в первом раунде, в котором она потерпела выездное поражение от «Джиллингема» (1:3).

В своем последнем поединке «Дрозы» в рамках Чемпионшипа на своем поле разгромно победили «Блэкберн» (4:0), забив четыре мяча и не пропустив не одного.

На сегодня в 14 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при девяти победах и пяти ничьих, так что у гостей отличные шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Саутгемптон», коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех КПР оценивается в 4,80, ничья — в 3,75.

В шести из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

Еще один вариант ставки — «Саутгемптон» выиграет 1-й тайм и матч за 2,70, ведь гости, как фаворит игры, более чем способны реализовать такой сценарий.