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    Поднимется ли «Саутгемптон» на 3-е место?

    КПР — «Саутгемптон». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, Чемпионшип, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Саутгемптон»
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    «Саутгемптон» — фаворит матча
    23 декабря в матче 23-го тура чемпионата Англии, Чемпионшипа, сыграют КПР и «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. КПР — «Саутгемптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Декабря 2023 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    КПР

    КПР по итогам 22-х туров занимает 22-ю строчку в зоне вылета с отставанием в два очка от «Хаддерсфилда», который идет на 21-й, уже безопасной позиции.

    Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбу еще в первом раунде, в котором она потерпела домашнее поражение от «Норвича» (0:1).

    В своем последнем матче Чемпионшипа «Обручи» также потерпели поражение. На выезде они проиграли «Шеффилд Уэнсдей» (1:2), хотя именно им удалось открыть счет.

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    На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка, которые пришлись на Чемпионшип, что у него не лучшая форма.

    «Саутгемптон»

    После 22-х туров чемпионата Англии «Саутгемптон» находится на четвертой позиции в зоне плей-офф за выход в АПЛ, отставая от второго места, которое дает прямую путевку в элиту, на 10 очков.

    Команда также уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбу еще в первом раунде, в котором она потерпела выездное поражение от «Джиллингема» (1:3).

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    • В своем последнем поединке «Дрозы» в рамках Чемпионшипа на своем поле разгромно победили «Блэкберн» (4:0), забив четыре мяча и не пропустив не одного.

    На сегодня в 14 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при девяти победах и пяти ничьих, так что у гостей отличные шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Саутгемптон», коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех КПР оценивается в 4,80, ничья — в 3,75.

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    В шести из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

    Еще один вариант ставки — «Саутгемптон» выиграет 1-й тайм и матч за 2,70, ведь гости, как фаворит игры, более чем способны реализовать такой сценарий.

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    КПР — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Саутгемптон» на 3-е место?
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