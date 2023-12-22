Постекоглу: Реакция, с которой столкнулась Суперлига, наглядно показывает, какое место в футбольном сообществе она занимает

Главный тренерподелился мнением о возможном создании Европейской Суперлиги в будущем.

«Реакция, с которой столкнулась Суперлига, наглядно показывает, какое место в футбольном сообществе она занимает. На мой взгляд, подобные концепции предлагают люди, которые оторваны от понимания сути этой игры.

Да, я консервативен в подобных вещах, и мне не нравится, когда игра и её правила меняются слишком сильно. Но я гарантирую вам, что меня не будет в футболе в случае, если будут реализовываться такие концепции. У нас есть самый главный показатель успешности этих идей — реакция болельщиков», — приводит слова Постекоглу The Independent.

Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год. В настоящий момент в Суперлигу входят только «Реал» и «Барселона».