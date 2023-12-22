Бекхэм о Суаресе: Мы рады, что к нашему клубу присоединился игрок такого уровня

Совладелецвысказался о подписании контракта с уругвайским нападающим

«Мы рады, что к нашему клубу присоединился игрок такого уровня, как Луис, обладающий невероятной страстью к игре.

Он присоединяется к команде для того, чтобы вдохновлять следующее поколение, поэтому мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как он выходит на поле и играет с бывшими товарищами, а также с молодыми футболистами из академии», — приводит слова Бекхэма британский журналист Бен Джейкобс.

Напомним, что Суарес подписал контракт с «Интер Майами» 22-го декабря. Игрок воссоединился с форвардом Лионелем Месси, полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жорди Альбой, с которыми выступал за «Барселону».