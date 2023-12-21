Клопп жестко раскритиковал болельщиков «Ливерпуля» после яркой победы над «Вест Хэмом»

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Я всегда хвалил болельщиков "Ливерпуля". Это самая большая толпа, которую они собирали здесь за последние 60 или 70 лет, но это самая тихая толпа, которую я видел.
В первом тайме, когда ребята играли исключительно, я был не слишком доволен атмосферой позади меня.
Я спрашивал людей: "Чего они хотят?" Мы многое изменили, доминировали над "Вест Хэмом" как сумасшедшие и упускали моменты. Если бы я был на трибунах, я был бы в напряжении, 1000%.
Если в декабре слишком много футбола, если вам что-то не нравится — сдавайте ваши билеты, пусть на игре сидит кто-то другой», — приводит слова немецкого специалиста BBC.
В полуфинале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом». В другом матче встретятся «Челси» и «Мидлсбро».