Клопп жестко раскритиковал болельщиков «Ливерпуля» после яркой победы над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ливерпуля»после победы над(5:1) в четвертьфинале Кубка английской лиги признался, что его разочаровали болельщики «красных».

«Я всегда хвалил болельщиков "Ливерпуля". Это самая большая толпа, которую они собирали здесь за последние 60 или 70 лет, но это самая тихая толпа, которую я видел.

В первом тайме, когда ребята играли исключительно, я был не слишком доволен атмосферой позади меня.

Я спрашивал людей: "Чего они хотят?" Мы многое изменили, доминировали над "Вест Хэмом" как сумасшедшие и упускали моменты. Если бы я был на трибунах, я был бы в напряжении, 1000%.

Если в декабре слишком много футбола, если вам что-то не нравится — сдавайте ваши билеты, пусть на игре сидит кто-то другой», — приводит слова немецкого специалиста BBC.

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В полуфинале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом». В другом матче встретятся «Челси» и «Мидлсбро».