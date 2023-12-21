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    Бетис — Жирона смотреть онлайн

    21.12.2023 в 21:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Бетис — Жирона

    Футбол Примера (Ла Лига) Бетис Жирона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 21:00 21.12.2023 Бетис и Жирона начнут матч в чемпионате Испании по футболу.

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    Бетис — Жирона

    Последний матч между собой: Жирона — Бетис 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Жирона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Жирона»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бетис — Жирона.

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