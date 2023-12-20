Тренер «Хетафе» о Гринвуде: Я с первого дня говорил, что Мейсон — фантастический игрок

Главный тренероценил игру нападающего командыпосле ничейного результата в матче 18-го тура Примеры с(3:3).

«Гринвуд провел потрясающий матч, как и вся команда. Я с первого дня говорил, что Мейсон — фантастический игрок, который постепенно выйдет на свой лучший уровень. Мы очень хорошо его приняли.

Мы были наказаны голами за некоторые ошибки в игре, но мы гордимся выступлением. Люди получили удовольствие от игры и команды, которая не сдалась и доминировала после того, как сравняла счет.

Любая другая команда бросила бы играть при счете 1:3, но эта команда не сдается никогда», — цитирует Бордаласа Goal.

Напомним, что Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды до конца нынешнего сезона. За испанский клуб форвард провел 15 матчей, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.