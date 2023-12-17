Иванов: Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой

Экс-полузащитник сборной Россиивысказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» занимает первое место после 18 туров, опережая «Зенит» на два очка.

«Если на старте сезона я не воспринимал "быков" как реального претендента на чемпионство, то матч в Петербурге все перевернул. Давно не приходилось видеть на "Газпром Арене" такую уверенную и даже наглую команду. "Зенит" она абсолютно не боялась. Играла смело, от себя.

Потом было сенсационное поражение в Екатеринбурге и глупейшее удаление Кордобы. Но "Краснодар" не рассыпался. Наоборот, парни доказали, что с характером у них порядок. Дома хладнокровно дожали и "Оренбург", и ЦСКА.

Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой. Так что в золотой гонке симпатизирую "Краснодару". Он и по качеству игры на данный момент смотрится предпочтительнее.

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Впрочем, весной многое будет зависеть еще и от того, как в Питере проведут трансферную кампанию. Если купят игрока уровня Малкома и сохранят Вендела — шестое чемпионство подряд снова станет реальностью. Если Вендел уедет, а из Бразилии привезут второго Ду Кейроса — шансы "Краснодара" на золото резко возрастут», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».