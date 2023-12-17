В матче 17-го тура испанской Примеры междуне было забитых мячей — 0:0.

Небольшим преимуществом в матче владели гости, они создали больше моментов, чаще били по воротам, но поразить ворота португальского голкипера Луиша Максимиану так и не сумели.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Мальорка 0:0 Альмерия: Луиш Максимиану, Чуми, Эдгар Гонсалес, Сесар Монтес, Серхио Акьем, Посо, Дион Лопи (Гонсало Мелеро, 46'), Лукас Робертоне (Ларджи Рамазани, 46'), Серхио Аррибас, Адриан Эмбарба (Лазаро Винисиус Маркес, 80'), Лео Баптистау Мальорка: Предраг Райкович, Коста Хауме, Матия Настасич, Антонио Райльо, Пабло Маффео (Амат Ндиайе, 76'), Дани Родригес, Серхи Дардер (Хавьер Льябрес, 76'), Антонио Санчес (Мануэль Морланес, 57'), Омар Маскарель (Джованни Алессандро Апуд, 33'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 75'), Саму Омородион Предупреждения: Иддрису Баба (73'), Лео Баптистау (83'), Лукас Робертоне (85'), Матия Настасич (89')

В заключительном туре этого года «Альмерия» отправится в гости к «Барселоне».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Мальорка» на своем поле сыграет с «Осасуной»