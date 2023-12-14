«Порту» — «Шахтер»: счет матча 5:3 (2:1), обзор голов

Мехди Тареми Фото: globallookpress.com
Португальский «Порту» разгромил украинский «Шахтер» со счетом 5:3 и продолжит еврокубковую весну в Лиге чемпионов.
Дублем в составе победителей отметился Вендерсон Галено, также забивали Мехди Тареми, Пепе и Франсиско Шику Консейсау.
За «Шахтер» забили Данило Сикан, Эгиналду, еще один мяч в свои ворота забил Стефен Эуштакиу.
Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Порту — Шахтёр Д 5:3
Голы: 1:0 Вендерсон Галено (9'), 1:1 Даниил Сикан (29'), 2:1 Вендерсон Галено (43'), 3:1 Мехди Тареми (62'), 3:2 Стефен Эустакиу (автогол) (73'), 4:2 Пепе (76'), 5:2 Шику Консейсау (82'), 5:3 Эгиналдо (88') Предупреждения: Sergio Conceicao (30'), Клаудиу Рамуш (30'), Георгий Судаков (54'), Егор Назарина (90'), Валерий Бондарь (90 + 1')
«Порту» с 12 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Шахтер» набрал 9 очков и будет играть в Лиге Европы.