«Порту» — «Шахтер»: счет матча 5:3 (2:1), обзор голов

В матче шестого тура Лиги чемпионов в группе Н определился второй участник плей-офф.

Португальский «Порту» разгромил украинский «Шахтер» со счетом 5:3 и продолжит еврокубковую весну в Лиге чемпионов.

Дублем в составе победителей отметился Вендерсон Галено, также забивали Мехди Тареми, Пепе и Франсиско Шику Консейсау.

За «Шахтер» забили Данило Сикан, Эгиналду, еще один мяч в свои ворота забил Стефен Эуштакиу.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Порту — Шахтёр Д 5:3 Голы: 1:0 Вендерсон Галено (9'), 1:1 Даниил Сикан (29'), 2:1 Вендерсон Галено (43'), 3:1 Мехди Тареми (62'), 3:2 Стефен Эустакиу (автогол) (73'), 4:2 Пепе (76'), 5:2 Шику Консейсау (82'), 5:3 Эгиналдо (88') Предупреждения: Sergio Conceicao (30'), Клаудиу Рамуш (30'), Георгий Судаков (54'), Егор Назарина (90'), Валерий Бондарь (90 + 1')

«Порту» с 12 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Шахтер» набрал 9 очков и будет играть в Лиге Европы.