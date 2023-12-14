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    «Порту» уверенно победил «Шахтер» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Порту» — «Шахтер»: счет матча 5:3 (2:1), обзор голов

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    В матче шестого тура Лиги чемпионов в группе Н определился второй участник плей-офф.

    Мехди Тареми
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    Мехди Тареми

    Португальский «Порту» разгромил украинский «Шахтер» со счетом 5:3 и продолжит еврокубковую весну в Лиге чемпионов.

    Дублем в составе победителей отметился Вендерсон Галено, также забивали Мехди Тареми, Пепе и Франсиско Шику Консейсау.

    За «Шахтер» забили Данило Сикан, Эгиналду, еще один мяч в свои ворота забил Стефен Эуштакиу.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Порту — Шахтёр Д 5:3
    Голы: 1:0 Вендерсон Галено (9'), 1:1 Даниил Сикан (29'), 2:1 Вендерсон Галено (43'), 3:1 Мехди Тареми (62'), 3:2 Стефен Эустакиу (автогол) (73'), 4:2 Пепе (76'), 5:2 Шику Консейсау (82'), 5:3 Эгиналдо (88') Предупреждения: Sergio Conceicao (30'), Клаудиу Рамуш (30'), Георгий Судаков (54'), Егор Назарина (90'), Валерий Бондарь (90 + 1')

    «Порту» с 12 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Шахтер» набрал 9 очков и будет играть в Лиге Европы.

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