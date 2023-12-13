Степашин: РФС не надо переходить в Азию

Сергей Степашин Фото: globallookpress.com
«В Азию идти однозначно не надо. На это, с моей точки зрения, есть три причины.
Во‑первых, там сильных команд раз‑два и обчелся. Это не шахматы, что с ними играть?
Второе — сумасшедшие перелеты. Это очень тяжело.
Третье — не факт, что нас пустят на чемпионат мира или Кубок Азии. Поэтому будем играть, как писал Лев Кассиль, с басками (смеется).
Но время придет. Я не могу понять только одно: при чем здесь футбол, при чем здесь спортсмены? Что это за свинство? Бессовестные люди. Сволочи, негодяи.
Мы не страдаем. Хотя то, что мы не играем в Европе, влияет», — приводит слова Степашина «Московский комсомолец».
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.