Степашин: РФС не надо переходить в Азию

Член совета директоров московского «Динамо»считает, чтонет смысла переходить изв Азиатскую конфедерацию футбола.

«В Азию идти однозначно не надо. На это, с моей точки зрения, есть три причины.

Во‑первых, там сильных команд раз‑два и обчелся. Это не шахматы, что с ними играть?

Второе — сумасшедшие перелеты. Это очень тяжело.

Третье — не факт, что нас пустят на чемпионат мира или Кубок Азии. Поэтому будем играть, как писал Лев Кассиль, с басками (смеется).

Но время придет. Я не могу понять только одно: при чем здесь футбол, при чем здесь спортсмены? Что это за свинство? Бессовестные люди. Сволочи, негодяи.

Мы не страдаем. Хотя то, что мы не играем в Европе, влияет», — приводит слова Степашина «Московский комсомолец».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.