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    Степашин: РФС не надо переходить в Азию

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    Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин считает, что РФС нет смысла переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Сергей Степашин
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    Сергей Степашин

    «В Азию идти однозначно не надо. На это, с моей точки зрения, есть три причины.

    Во‑первых, там сильных команд раз‑два и обчелся. Это не шахматы, что с ними играть?

    Второе — сумасшедшие перелеты. Это очень тяжело.

    Третье — не факт, что нас пустят на чемпионат мира или Кубок Азии. Поэтому будем играть, как писал Лев Кассиль, с басками (смеется).

    Но время придет. Я не могу понять только одно: при чем здесь футбол, при чем здесь спортсмены? Что это за свинство? Бессовестные люди. Сволочи, негодяи.

    Мы не страдаем. Хотя то, что мы не играем в Европе, влияет», — приводит слова Степашина «Московский комсомолец».

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