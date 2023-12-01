Романцев: России не надо уходить из Европы

Бывший тренер «Спартака» и сборной Россиивысказался против перехода Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Могу непопулярное мнение высказать. Наверное, многие меня осудят. Мое мнение: играть [сборной] надо, всеми правдами-неправдами. Но, конечно, не унижаясь ни перед кем. Раз обстоятельства такие, нужно стремиться играть как можно больше.

Придут в себя люди, которые выдумали эти санкции, справедливость восторжествует, а мы должны быть к этому готовы. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом.

Из Европы уходить не надо. Надо играть, где можем, показывать полные стадионы по телевизору. Они подумают: ничего себе, а российский футбол жив. Может, и быстрее эта ахинея закончится», — приводит слова Романцева «Чемпионат».