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    Романцев: России не надо уходить из Европы

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    Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался против перехода Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Могу непопулярное мнение высказать. Наверное, многие меня осудят. Мое мнение: играть [сборной] надо, всеми правдами-неправдами. Но, конечно, не унижаясь ни перед кем. Раз обстоятельства такие, нужно стремиться играть как можно больше.

    Придут в себя люди, которые выдумали эти санкции, справедливость восторжествует, а мы должны быть к этому готовы. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом.

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    • Из Европы уходить не надо. Надо играть, где можем, показывать полные стадионы по телевизору. Они подумают: ничего себе, а российский футбол жив. Может, и быстрее эта ахинея закончится», — приводит слова Романцева «Чемпионат».

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