Гризманн: «Атлетико» будет до конца бороться за чемпионство

Нападающийрассказал о чемпионских амбициях мадридского клуба.

«Бывают матчи и полегче, но что есть, то есть. Иногда приходится терпеть и обороняться. Соперник атаковал большими силами и порой ставил нас в тупик. Самое главное, что мы победили, и это огромный шаг по сравнению с прошлым сезоном.

За чемпионство будем биться до конца. Знаем, что впереди длинный путь. Сейчас нужно отдыхать и думать о матче с "Лацио" в Лиге чемпионов», — цитирует Гризманна Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры.