ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анастасия ТихоноваТихонова взяла крупнейший титул в карьере, Кирьос снялся с Australian Open, а МОК заблокировал россиянам путь на Игры
  • 17:20
    • Представитель Миранчука: Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода из «Аталанты»
  • 17:02
    • Агент Барриоса: Вильмар останется в «Зените»
  • 15:17
    • Стали известны планы «Спартака» на зиму
  • 15:22
    • Ибрагимович сообщил о возвращении в «Милан»
  • 13:12
    • ФИФА показала мяч для клубного ЧМ-2023
    Все новости спорта

    Гризманн: «Атлетико» будет до конца бороться за чемпионство

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико
    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о чемпионских амбициях мадридского клуба.

    Антуан Гризманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн

    «Бывают матчи и полегче, но что есть, то есть. Иногда приходится терпеть и обороняться. Соперник атаковал большими силами и порой ставил нас в тупик. Самое главное, что мы победили, и это огромный шаг по сравнению с прошлым сезоном.

    За чемпионство будем биться до конца. Знаем, что впереди длинный путь. Сейчас нужно отдыхать и думать о матче с "Лацио" в Лиге чемпионов», — цитирует Гризманна Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Голландский клуб может завершить групповой этап победой
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ланс — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры