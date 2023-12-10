«Балтика» — «Рубин»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

В матче 18-го тура РПЛ калининградскаяпроиграла на своем поле казанскому— 0:1.

Единственный гол на седьмой минуте забил албанский нападающий Мирлинд Даку, для которого он стал четвертым в чемпионате.

Голевую передачу ему отдал сербский защитник Игор Вуячич.

После забитого гола «Рубин» сосредоточился на обороне собственных ворот и довел матч до победы.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Рубин 0:1 Гол: 0:1 Мирлинд Даку (7') Балтика: Сослан Джанаев, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Кирилл Маляров, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Сергей Пряхин, Тамерлан Мусаев Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Vada V., Cumic N. Предупреждения: Никола Радмановац (18'), Максим Кузьмин (23'), Алексей Грицаенко (37')

«Рубин» завершил первую часть сезона на седьмом месте с 28 очками.

Календарь и таблица РПЛ

«Балтика» идет в зоне вылета с 13 очками.