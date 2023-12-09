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    Вильярреал — Реал Сосьедад смотреть онлайн

    09.12.2023 в 20:30 начнется матч в Ла Лиге Вильярреал — Реал Сосьедад

    Футбол Примера (Ла Лига) Вильярреал Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 09.12.2023 Вильярреал и Реал Сосьедад начнут матч в Ла Лиге.

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    Вильярреал — Реал Сосьедад

    Последний матч между собой: Вильярреал — Реал Сосьедад 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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