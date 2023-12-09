В 19:00 09.12.2023 Ренн и Монако начнут матч в чемпионате Франции по футболу.

Ренн — Монако

Последний матч между собой: Ренн — Монако 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ренн» — «Монако» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Монако»).

Трансляция

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