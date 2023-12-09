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    Ренн — Монако смотреть онлайн

    09.12.2023 в 19:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Ренн — Монако

    Футбол Лига 1 Ренн Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 19:00 09.12.2023 Ренн и Монако начнут матч в чемпионате Франции по футболу.

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    Ренн — Монако

    Последний матч между собой: Ренн — Монако 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ренн» — «Монако» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Монако»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ренн — Монако.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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