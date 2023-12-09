В 23:00 09.12.2023 ПСЖ и Нант начнут матч в Лиге 1.

ПСЖ — Нант

Последний матч между собой: ПСЖ — Нант 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Нант» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.49 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «ПСЖ»).

Трансляция

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