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    Shakhtar Donetsk U19 — Veres Rivne U19 смотреть онлайн

    08.12.2023 в 14:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Shakhtar Donetsk U19 — Veres Rivne U19

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    В 14:00 08.12.2023 Shakhtar Donetsk U19 и Veres Rivne U19 начнут матч в чемпионате Украины по футболу.

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    Shakhtar Donetsk U19 — Veres Rivne U19

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